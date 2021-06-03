الصين تبدأ بمشروع لتجهيز جنوبي العراق بالكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الصينية في بغداد، تشغيل محطة الكهرباء الجديدة في محافظة البصرة، ضمن مشروع ”الحزام والطريق“.

وقالت السفارة في بيان: إنه تم توصيل الوحدة رقم 1 في مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في الرميلة التي شيدتها شركة (Power China) بنجاح مرة واحدة، مع التشغيل السلس لجميع الأنظمة ومعايير التشغيل الرئيسية الممتازة“.

وأضافت أن هذا المشروع هو أول مشروع محطة كهرباء ممول من الجانب الصيني منذ 2003، وقد حقق المشروع التصميم والتصنيع والبناء الصيني، وهو خطوة مهمة لتنفيذ مبادرة (الحزام والطريق)، على أن يوفر ضمان طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة لشبكة الكهرباء في جنوب العراق بعد اكتمالها وتشغيلها، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للتخفيف من نقص الطاقة في جنوب العراق وتحسين معيشة الناس“.

وتابع البيان ”عن طريق تنفيذ مشروع محطة الرميلة لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة التي تقع حوالي 50 كم غرب مدينة البصرة، تم تطوير محطة توليد كهرباء الرميلة السابقة من دورة بسيطة إلى دورة مركبة، وتصل القدرة المركبة الإجمالية إلى 707 ميغا وات“.

وتشمل مبادرة ”الحزام والطريق“، التي أعلنتها الصين قبل أعوام، مشاريع عالمية ضخمة تتجسد في موانئ وسكك حديد ومجمعات صناعية، تمتد في أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتقول بكين إنها ستستثمر فيها ترليونات الدولارات لربط الصين بأوروبا عبر أقصر الطرق.