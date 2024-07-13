الصناعة: منتجات الأدوية العراقية لا تغطي أكثر من 15% من حاجة وزارة الصحة

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري، يوم السبت، بأن منتجات الشركة العامة لصناعة الادوية، لا تغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة، مبينة في الوقت نفسه أن الأدوية والمستحضرات التي تنتجها الشركة تصل إلى قرابة 300 مستحضر.

وقالت الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، مستمرة بتجهيز مستحضرات التي تنتج داخل مصانع الشركة إلى وزارة الصحة والى القطاع الخاص".

وبينت أن "هذه المستحضرات التي تنتجها الشركة تجهز حسب الطلب وحسب العقود المبرمة بين الطرفين"، مؤكدة أن "عدد المستحضرات التي تنتج داخل الشركة ما يقارب 270 مستحضراً، تتضمن الاشربة والحبوب والكبسولات و المراهم والقطرات".

ولفتت الجبوري، إلى أن "هناك مستحضرات لعلاج السكر وعلاج الفشل الرئوي وعلاج، وهناك ايضا مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج قرحة المعدة والتهاب المفاصل، وهناك العديد من المستحضرات التي تنتجها الشركة".

وأكدت الجبوري، أن "جميع مصانع القطاع الخاص ومصانع الأدوية من القطاع الخاص، والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكل انتاجها لا يغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة والسوق، لكن هناك العديد من الطلبات التي قُدمت الى وزارة الصحة لإنشاء مصنع للأدوية، وهذا سيرفع النسبة لتغطي أكثر من حصة وزارة الصحة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.