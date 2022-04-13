الصناعة العراقية تحذر وزارة النفط من قرارات تخالف توجيهات الكاظمي

شفق نيوز / عدّت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة النفط برفع أسعار مادة النفط الأسود سيؤدي إلى موت الصناعة ، وفيما دعت نظيرتها إلى التنسيق معها قبل اتخاذ أي قرار برفع الأسعار، طالبت بتدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنقاذ المعامل المُهددة بـ"التوقُف والإنهيـار".

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة شاركت في المؤتمر الذي عقدهُ إتحاد الصناعات العراقي وجمعية مُصنعي السمنت اليوم الأربعاء في مقر الإتحاد وذلك لبحث مُشكلة إرتفاع أسعار النفط الأسود وتأثيراتها السلبية على المعامل الصناعية والمُنتج المحلي بحضور رئيس إتحاد الصناعات العراقي السيد عـادل عكـاب ورئيس جمعية مُصنعي السمنت مُدير عام الدائرة الفنية في الوزارة المُهندس ناصـر المدنـي ومُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية السيد عزيـز ناظـم".

ودعـا الحاضرون في المؤتمر وزارة النفط إلى "التنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية قبلَ إتخاذ القرارات المُتعلقة بإسعار النفط الأسود لشرح مدى تأثيرها السلبي على المعامل والمشاريع الصناعية"، مؤكدين أنَّ "هذهِ القرارات ستؤثر على رواتب العاملين وستتسبب في إغلاق المعامل وهذا يُخالف توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتشغيل المصانع وإعادتها إلى الحياة".

وأوضح الحاضرون، بحسب البيان، أنَّ "الزيادة المُستمرة في أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة كُلف الإنتاج ورفُع أسعار المُنتجات ما يُسبب ضرر على المُواطن بشكلٍ مُباشر كونه المُستفيد من هذهِ المُنتجـات .

كمـا تمَّ خِلال المؤتمر التأكيد على أنَّ "الإرتفاع في أسعار النفط الأسود سيؤدي إلى موت الصناعة حيث أنَّ زيادة كُلف المُنتجات سيؤدي إلى زيادة أسعار المُنتجات وبالتالي عدم قُدرتها على المُنافسة السعرية مع المُستورد"، مُطالبين دولة رئيس مجلس الوزراء بـ"التدخُل لحل مُشكلة إرتفاع أسعار النفط الأسود وإنقاذ المعامل المُهددة بالتوقُف والإنهيـار".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، أمس الثلاثاء، عن اسفه من اتخاذ بعض الوزارات قرارات انعكست سلباً على حياة المواطنين، فيما أعرب عن أمله بأن تعمل القوى السياسية بجد لتشكيل الحكومة المقبلة.