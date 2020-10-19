"الصدمة المزدوجة" تُفقد العراق نصف إيراداته المالية

شفق نيوز/ أفاد صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، بان البلدان المصدرة للنفط الأكثر تضررا نتيجة "الصدمة المزدوجة" الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، مشيرا الى ان العراق فقد 50 بالمئة من ايراداته المالية.

وقال الصندوق في تقرير له لشهر تشرين الاول واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البلدان المصدرة للنفط الأكثر تضررا نتيجة الصدمة المزدوجة"، مشيرا إلى أن "تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما بين اذار ونيسان".

واضاف انه "في ظل تراجع اسعار النفط وانتاجه فان البيانات تشير الى انهيار الايرادات النفطية في العراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسب تصل الى 50% "، مبينا انه "على المدى القريب والمتوسط يظل العرض الزائد والمخزونات الكبيرة من مصادر القلق القائمة بينما يستمر انخفاض الطلب بسبب تدني حركة السفر الجوي رغم تعافي النقل البري".

واشار الى ان "منحنيات عقود النفط المستقبلية تشير الى ارتفاع متوقع في الاسعار لتصل الى 48 دولار امريكيا للبرميل على المدى المتوسط مقابل 41 دولار في عام 2020 ولكنها تظل دون متوسط مستواها عام 2019 بنسبة 25%".

وتوقع صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بـ4.1% في 2020، كما توقع انكماش الاقتصاد 1.3% بأكثر مما كان متوقعا في نيسان 2020.



