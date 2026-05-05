الصادرات الإيرانية عبر كرمانشاه تتجاوز 148 مليون دولار.. والعراق الوجهة الأبرز

تجاوزت الصادرات الإيرانية عبر جمارك كرمانشاه 148 مليون دولار خلال الشهر الماضي، فيما استحوذ العراق على الحصة الأكبر من هذه الصادرات، وفق ما أعلنه مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وقال مدير عام جمارك كرمانشاه رضا نيكروش في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن إجمالي وزن الصادرات بلغ نحو 459 ألف طن من مختلف السلع عبر المنافذ الحدودية للمحافظة، بقيمة تتجاوز 148 مليون دولار.

وأشار إلى أن منفذ سومار تصدر المنافذ من حيث قيمة الصادرات، تلاه منفذ برويز خان ثم خسروي، فيما لعبت منافذ الشيخ صله والشوشمي دوراً إضافياً في حركة التصدير وإن كانت بحصص أقل.

وبيّن أن أبرز السلع المصدّرة شملت منتجات الحديد والصلب، وسبائك البليت، وقضبان التسليح، إضافة إلى معجون الطماطم، وسماد اليوريا، ومسحوق الحليب، والحجر، والبطيخ، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من هذه الصادرات وُجّه إلى السوق العراقية.

ويؤكد هذا النشاط التجاري استمرار العراق كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران عبر المنافذ البرية في إقليم كوردستان ومحافظة ديالى، حيث تمثل الحدود المشتركة ركيزة أساسية لتدفق السلع والمواد الغذائية والصناعية بين البلدين.