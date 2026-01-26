الصادرات الإيرانية تتجاوز المليار دولار إلى العراق عبر منفذ مهران

شفق نيوز- إيلام

أعلنت جمارك محافظة إيلام الإيرانية، يوم الاثنين، عن تسجيل صادرات تجاوزت قيمتها مليار و158 مليون دولار أميركي من مختلف أنواع البضائع عبر منفذ مهران الحدودي باتجاه العراق ودول أخرى، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس/آذار.

وذكرت الجمارك، أن الوزن الإجمالي للبضائع المصدّرة بلغ أكثر من مليوني طن، حيث وصلت الكمية إلى نحو مليونين وأربعة عشر ألفاً ومئة وواحد طن، ما يعكس حجم التبادل التجاري الكبير والنشاط المتصاعد في هذا المنفذ الحدودي الحيوي.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت القيمة الدقيقة للصادرات خلال الفترة المذكورة 1,158,216,138 دولاراً أميركياً، في مؤشر واضح على تنامي العلاقات التجارية البرّية بين إيران والعراق عبر المنافذ الحدودية المشتركة.