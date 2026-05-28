الصادرات الزراعية التركية تسجل نمواً بدعم من السوق العراقية خلال نيسان

شفق نيوز- متابعة

شهدت الصادرات الزراعية والغذائية التركية نمواً ملحوظاً خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب في عدد من الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها السوق العراقية، التي واصلت تعزيز وارداتها من منتجات الحبوب والبقوليات ومشتقاتها التركية.

وأعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط التركية (AHBIB)، أن إجمالي الصادرات خلال نيسان/ أبريل الماضي بلغ 173.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الجمعية أن حجم الصادرات وصل إلى 209 آلاف و760 طناً من السلع الغذائية والزراعية، مع تسجيل نمو واضح في صادرات البقوليات ومنتجات المخابز والسكر ومشتقاته.

وأكدت أن العراق جاء ضمن أبرز الأسواق التي دعمت هذا النمو إلى جانب سوريا، فيما شهدت أسواق جيبوتي وإيران والسعودية والأردن وتونس ارتفاعاً في الطلب على المنتجات التركية خلال الفترة ذاتها.