الصادرات الاردنية تنمو 2.9%.. والعراق أبرز المستوردين

سجّلت صادرات غرفة صناعة عمّان الأردنية نموًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من 2026، فيما برز العراق ضمن أهم الأسواق العربية المستوردة للصادرات الصناعية الاردنية.

وأفادت الغرفة، في بيانات نشرتها اليوم الاثنين، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن صادراتها بلغت 1.741 مليار دينار مقابل 1.691 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات والتوترات الإقليمية.

وأظهرت البيانات أن الأسواق العربية تصدّرت وجهات التصدير بقيمة 869 مليون دينار، وكان العراق والسعودية ومصر من أبرز هذه الأسواق، ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه الوجهات.

وبحسب الأرقام، حققت ثمانية قطاعات صناعية نموًا في صادراتها، تصدّرها قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 23.9%، فيما سجلت الصناعات البلاستيكية والمطاطية أدنى نمو بنسبة 0.6%.

في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35.8%، كما انخفضت الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 4.2%.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، جاءت دول أميركا الشمالية في المرتبة الثانية بقيمة 228 مليون دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ387 مليون دينار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ129 مليون دينار.

ويُعد العراق من أهم الشركاء التجاريين للأردن، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السعودية ومصر كأسواق رئيسية للصادرات الصناعية الأردنية.