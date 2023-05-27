الشركة المصممة لـ"طريق التنمية" توضح تفاصيل ومميزات المشروع: يخدم جميع دول المنطقة

شفق نيوز/ أوضحت شركة PEG المصممة لمشروع التنمية، يوم السبت، تفاصيل المشروع ومميزات والتي قالت عنه إنه يخدم جميع دول المنطقة، ليس العراق فحسب.

وقال برونو تريغتا نائب رئيس شركة PEG المصممة لمشروع طريق التنمية خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "تم اختيار مسار طريق التنمية بناء على معطيات التضاريس، وان دراسة المشروع جاءت بناء على استكمال دراسة الجدوى المسبقة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

واضاف ان "المشروع عبارة عن فرصة رئيسية للعراقيين كونه سيساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي وسيطور القطاع التجاري والاقتصادي والطاقة المتجددة في العراق وسيساهم في نقل البضائع من الجنوب إلى الشمال بأقل وقت وتكلفة".

واشار نائب رئيس الشركة، الى ان "مسار خط النقل المشترك للمسافرين والبضائع، تم اختياره خارج المدن ولا توجد اي أنفاق في الطريق". وأكد ان "المشروع لا يخدم العراق وحده فحسب بل إنما يخدم جميع دول المنطقة".

واختتمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، أعمال مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول؛ السعودية، وإيران وتركيا والاردن وسوريا والإمارات والكويت، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وقبل ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أعمال المؤتمر الذي عقد برعايته، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، بحسب البيان، الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به.

وناقشت الوفود المشاركة، عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية.