الشركة العاملة في حقل كورمور: سنلبي حاجة كوردستان من الغاز في 2025

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن استمرار العمل بتوسعة حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان وفق الخطة المرسومة له، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد عامين.

وتعمل شركة بيرل بتروليوم في حقل غاز كورمور، وهي مشروع مشترك بين دانة غاز ونفط الهلال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة OMV النمساوية، وشركة RWEST الألمانية، ومجموعة مول المجرية.

وقالت مجلة ميد البريطانية نقلا عن مصادر في شركة دانه غاز أن مشروع توسعة إنتاج حقل كور مور للغاز في كوردستان العراق يسير وفق الجدول الزمني المحدد في وقت سابق هذا العام، مشيرة الى انه بانتهاء المشروع سيلبي الحاجة من الغاز في الاقليم بأكمله عام 2025.

وبينت المجلة أنه "من المتوقع أن يعزز مشروع التوسعة، المعروف باسم KM 250، إنتاج حقل كور مور بمقدار 250 مليون قدم مكعب في اليوم (cf / d)، مما يرفع إجمالي الإنتاج إلى 700 مليون قدم مكعب / يوم".

وتم منح عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع في الأصل إلى شركة Exterran ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت عليها Enerflex في 11 أكتوبر 2022. Enerflex هي شركة هندسية كندية متخصصة في الطاقة والنفط والغاز.

وحصل مشروع التوسعة على قرض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في عام 2021.

ولدى دانة غاز خطط لمشروعين آخرين للبدء مباشرة بعد الانتهاء من مشروع KM 250، وتم تصميم هذه المشاريع لزيادة الإنتاج من 700 مليون قدم مكعب في اليوم إلى أكثر من مليار قدم مكعب في اليوم.

وسبق أن قالت الشركة إنها تتوقع أن تمكن هذه المشاريع من تلبية الطلب على الغاز لإقليم كوردستان العراق بأكمله اعتباراً من عام 2025.