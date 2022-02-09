الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تسجل ارتفاعاً غير مسبوق بإيراداتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لادارة النقل الخاص، يوم الأربعاء، ارتفاع ايرادتها نسبة تجاوزت %11 عن الشهر الماضي، وهو ارتفاع غير مسبوق.

وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الايرادات خلال هذا الشهر مبشرة للغاية حيث بلغت حصيلة نمو الايراد المتحقق بنسبة تجاوزت %11 عن الشهر الماضي وهذا رقم لم تسجله الشركة من قبل".

وأشار الى "دور الاقسام الميدانية بتعديل نسب الانحراف في الايراد نتيجة الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من خلال تطبيق النظام وقوانين النقل الخاص التي انعكست ايجابياً على مستوى الخدمات والايرادات".

ولفت الساعدي الى أن "هذا الانجاز سيوفر سيولة نقدية للشركة بالاضافة الى زيادة ملحوظة في حوافز الموظفين تساهم برفع مستواهم المعاشي".