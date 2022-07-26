سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشركات الهندية والصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-26T08:41:23+0000
الشركات الهندية والصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية الصينية كانتا الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر حزيران".

وأضافت أن "الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل منهما ومن ثم جاءت الشركات الايطالية ثالثا بعدد 3 شركات، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية، البريطانية،(الهولندية-البريطانية)، الكويتية، المصرية، الأردنية، اليونانية، التركية، الأذربيجانية، الفرنسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية، وتوتال الفرنسية .

related

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

Date: 2019-11-03 10:15:12
لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

Date: 2021-02-03 18:39:37
سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

سلة أوبك تسجل اعلى من 126 دولاراً

Date: 2022-03-08 10:17:43
سلة أوبك تسجل اعلى من 126 دولاراً

وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

Date: 2022-04-20 05:24:20
وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

خام البصرة يرتفع قرب 113 دولاراً

Date: 2022-06-15 10:00:56
خام البصرة يرتفع قرب 113 دولاراً

سومو لشفق نيوز: السوق بحاجة إلى كميات اضافية من النفط والأسعار سترتفع

Date: 2022-01-29 10:59:51
سومو لشفق نيوز: السوق بحاجة إلى كميات اضافية من النفط والأسعار سترتفع

العراق يصدر أكثر من مليار برميل نفط خلال عام 2021

Date: 2022-01-08 08:36:25
العراق يصدر أكثر من مليار برميل نفط خلال عام 2021