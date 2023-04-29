الشركات الهندية والصينية تستحوذان على الحصة الأكبر من النفط العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر اذار/مارس الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من اصل 35 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر اذار/مارس".

وأضافت أن "الشركات الكورية الجنوبية جاءت ثانيا وبعدد 4 شركات وجاءت الشركات الامريكية ثالثا وبعدد ثلاث شركات، ومن ثم جاءت الشركات الاماراتية واليونانية رابعا بعدد شركتين لكل واحدة منهما".

واشارت الى ان "البقية توزعت على الشركات (الهولندية-البريطانية ) والروسية والأردنية والكويتية والاسبانية والتركية والفرنسية والآذربيجانية والايطالية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

ووفقا لـ"سومو"، فإنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

وتابعت الشركة ان أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية".