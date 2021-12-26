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الشركات الهندية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-26T10:02:29+0000
الشركات الهندية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الأحد، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 30 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الثاني".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بواقع 4 شركات، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والاردنية والبريطانية والفرنسية والتركية و(هولندية-بريطانية ) واليونانية والايطالية والكويتية واليابانية والكورية الجنوبية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

ووفقا "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "بهارات الهندية و بتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية ,وبي بي البريطانية وكاز بروم الروسية

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