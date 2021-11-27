الشركات الهندية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا في شراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 31 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الاول".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بعدد 6 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بواقع 4 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الايطالية واليونانية والكورية الجنوبية بعدد شركتين لكل منهما"، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية، والاردنية، والبريطانية والفرنسية، والتركية، والروسية و(هولندية-بريطانية ) وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت "سومو" إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة (بهارات الهندية، و بتروجاينة الصينية، واكسون موبيل، وشيفرون الامريكية، وشل الهولندية البريطانية، وايني الايطالية ,وبي بي البريطانية وكاز بروم الروسية).