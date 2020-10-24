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الشركات الهندية تتصدر لائحة مشتري النفط العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-24T06:56:45+0000
الشركات الهندية تتصدر لائحة مشتري النفط العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للخام العراقي خلال شهر ايلول المنصرم .

وذكرت الوزارة في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى بشراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل28 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر ايلول".

وأضافت الوزارة، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات ومن ثم جاءت شركات كوريا الجنوبية واليونانية بواقع شركتين ومن ثم جاءت شركات كل من وتركيا وروسيا وبريطانيا واسبانيا والاردن ومصر وأيطاليا وماليزيا وهولندا – بريطانيا لشركة واحدة لكل منها.

واشارت الوزارة الى ان "ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات هندوستان وهميل بتروليوم، فيما كانت ابرز الشركات الصينية التي اشترت النفط العراقي هي شركات بترو جاينة وcnooc ، فيما كانت ابرز الشركات الامريكية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل وشيفرون والايطالية ايني والبريطانية BP".

واعلنت بيانات لمصادر في قطاع النفط ان صادرات العراق النفطية الى الهند لشهر ايلول انخفضت الى 18 %.

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