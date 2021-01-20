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الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-20T08:20:19+0000
الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، أن شركات النفط الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 6 شركات من أصل 22 شركة اشترت النفط العراقي".

وبينت أن "الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 4 شركات، تليها الشركات الصينية والايطالية بواقع 3 شركات، ثم الشركات التركية والهولندية-البريطانية والإسبانية واليونانية واليابانية وكوريا الجنوبية لشركة واحدة لكل منهما".

واشارت الوزارة الى ان "ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات انديان اويل، وهميل، أما الشركات الأميركية فهي شركة اكسون موبيل، ماراثون، والايطالية ايني، والصينية بتروجاينا".

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