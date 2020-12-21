الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، أن شركات النفط الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 7 شركات من أصل 29 شركة".

وبينت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 5 شركات، تليها الشركات الاميركية بواقع 4 شركات، ومن ثم جاءت شركات كوريا الجنوبية والايطالية بواقع شركتين، ثم الشركات التركية والروسية والبريطانية والإسبانية والاردنية واليونانية والفرنسية واليابانية والهولندية – البريطانية لشركة واحدة لكل منهما".

واشارت الوزارة الى ان "ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات هندوستان، وهميل بتروليوم، فيما كانت أبرز الشركات الصينية بتروجاينا وcnooc، أما الشركات الأميركية فهي شركة اوكسون موبيل، وشيفرون، والايطالية ايني، و البريطانية BP".