الشركات الهندية الأكثر إستيراداً للنفط العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا بشراء النفط العراقي خلال شهر ايلول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر ايلول".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية والايطالية واليونانية والتركية والكورية الجنوبية بعدد شركتين لكل منهما"، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والكويتية والاردنية والمصرية والاماراتية والبريطانية والماليزية والروسية و(هولندية-بريطانية ) وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

وتابعت ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "بهارات الهندية و بتروجاينا الصينية وشيفرون الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية وبي بي البريطانية".