الشركات الصينية والهندية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في تموز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، أن الشركات النفطية الصينية والهندية تصدرت في شراء النفط العراقي خلال شهر تموز الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل منهما من أصل 30 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تموز".

وأضافت أن "الشركات اليونانية والتركية والامريكية جاءت ثانيا وبواقع شركتين لكل منهما"، مبينة ان "البقية توزعت على الشركات البريطانية والفرنسية والمصرية والإسبانية والماليزية و(هولندية- بريطانية) والايطالية والروسية والكورية الجنوبية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "بهارات الهندية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وبي بي البريطانية وايني الايطالية ,وتوتال الفرنسية .