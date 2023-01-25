الشركات الصينية والهندية تستحوذان على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الاربعاء، أن الشركات النفطية الصينية والهندية تصدرتا شراء الخام العراقي خلال شهر كانون الاول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية والهندية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من اصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الاول".

وأضافت أن "الشركات الكورية الجنوبية جاءت ثانيا وبعدد 4 شركات، وجاءت الشركات الامريكية والايطالية ثالثا وبعدد ثلاث شركات لكل واحدة منهما، ومن ثم جاءت الشركات اليونانية رابعا بعدد شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية-البريطانية) والتركية والروسية والاماراتية والمصرية والاردنية والكويتية والتايوانية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت "سومو" الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".