الصين والهند تستحوذان على "الحصة الأكبر" من صادرات العراق النفطية في أيار

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الخميس، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا في شراءً النفط العراقي خلال شهر ايار الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 35 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر ايار".

وأضافت أن "الشركات الامريكية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والايطالية ثالثا بعدد 3 شركات لكل واحدة منهما، ومن ثم جاءت التركية واليونانية بواقع شركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والبريطانية و(الهولندية-البريطانية ) والكويتية والاماراتية والاردنية والروسية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "بهارات الهندية وهيونداي الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية ,وبي بي البريطانية.