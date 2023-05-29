الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاثنين، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من اصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا وبعدد 7 شركات وجاءت الشركات الامريكية والكورية الجنوبية ثالثا وبعدد اربع شركات لكل واحدة منهما، ومن ثم جاءت الشركات الايطالية رابعا بعدد ثلاث شركات وجاءت الشركات التركية والاسبانية وبعدد شركتين لكل واحدة منهما".

واشارت الى ان "البقية توزعت على الشركات (الهولندية-البريطانية ) والفرنسية والأذربيجانية والماليزية والإماراتية واليونانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية