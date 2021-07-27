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الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-27T10:45:40+0000
الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل من أصل 30 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر حزيران".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا وبواقع 6 شركات تليها الشركات الامريكية وكوريا الجنوبيه ثالثا وبواقع 3 شركات لكل منهما"، مبينة أن "الشركات الايطاليا واليونانية جاءت رابعا وبواقع شركتان لكل منهما"، مبينة ان "البقية توزعت على الشركات البريطانية والتركية والفرنسية والكويتية والاسبانية والماليزية و(هولندية - بريطانية)".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة (هميل الهندية) و (الواحة الصينية) و(اكسون موبيل الامريكية) و(بي بي البريطانية) و(ايني الايطالية)، و(توبراس التركية).

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