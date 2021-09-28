الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في اب

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر اب الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "8 شركات صينية من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر اب".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بعدد 3 شركات"، مبينة ان "الشركات اليونانية والايطالية والكورية الجنوبية كانت ثالثا وبعدد شركتين لكل منهما فيما توزعت البقية على الشركات الفرنسية والتركية والبرازيلية الأذربيجانية والمصرية والإسبانية والماليزية و(هولندية-بريطانية ) والروسية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "بهارات الهندية و بتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية، وغاز بروم الروسية".