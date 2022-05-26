الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الاكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، اليوم الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانياً بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بواقع 4 شركات، فيما جاءت الكورية الجنوبية والايطالية بواقع 3 شركات، وجاءت اليونانية والتركية بواقع شركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية-البريطانية) والكويتية والفرنسية والاردنية والاماراتية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، موضحة أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وبترو جاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية ,ودرايغون الاماراتية".