سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الاكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-26T05:22:13+0000
الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الاكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، اليوم الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانياً بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بواقع 4 شركات، فيما جاءت الكورية الجنوبية والايطالية بواقع 3 شركات، وجاءت اليونانية والتركية بواقع شركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية-البريطانية) والكويتية والفرنسية والاردنية والاماراتية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، موضحة أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وبترو جاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية ,ودرايغون الاماراتية".

related

ارتفاع أسعار النفط العراقي والبصرة الخفيف فوق الـ60 دولار للبرميل

Date: 2021-02-07 07:21:35
ارتفاع أسعار النفط العراقي والبصرة الخفيف فوق الـ60 دولار للبرميل

الشركات الهندية الأكثر إستيراداً للنفط العراقي خلال شهر

Date: 2021-10-31 07:24:03
الشركات الهندية الأكثر إستيراداً للنفط العراقي خلال شهر

انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

Date: 2021-12-18 05:57:28
انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

العراق وثلاث دول أخرى الأكثر تعرضا لمخاطر تراجع الإيرادات النفطية بسبب الطاقة النظيفة

Date: 2021-06-06 08:55:24
العراق وثلاث دول أخرى الأكثر تعرضا لمخاطر تراجع الإيرادات النفطية بسبب الطاقة النظيفة

النفط العراقي يصل الى لبنان بداية الشهر المقبل

Date: 2021-08-28 09:43:13
النفط العراقي يصل الى لبنان بداية الشهر المقبل

النفط العراقي يشكل ثلث إمدادات الهند في الشهر الماضي

Date: 2022-02-17 13:59:20
النفط العراقي يشكل ثلث إمدادات الهند في الشهر الماضي

العراق اكبر مورد للهند لشهر تموز

Date: 2020-08-22 07:11:16
العراق اكبر مورد للهند لشهر تموز

"أقل من 16 دولاراً".. العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن

Date: 2022-05-02 06:04:03
"أقل من 16 دولاراً".. العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن