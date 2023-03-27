الشركات الصينية تستحوذ الحصة الاكبر من صادرات العراق النفطية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الاثنين، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن حصة "الشركات الصينية كانت بواقع 7 شركات من اصل 35 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا وبعدد 6 شركات وجاءت الشركات الامريكية ثالثا وبعدد اربع شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية رابعا بعدد ثلاث شركات، وجاءت الشركات الايطالية واليابانية واليونانية بواقع شركتين لكل واحدة منهما".

واشارت الى ان "البقية توزعت على الشركات (الهولندية-البريطانية ) والروسية والاماراتية والمصرية والاردنية والكويتية والاسبانية والتركية والفرنسية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية .