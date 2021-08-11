الشركات الصناعية العراقية تطالب الحكومة بدعم يعيدها للصدارة

شفق نيوز/ طالبت الشركات الصناعية العراقية، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية، إلى تقديم مزيد من الدعم للمنتج الوطني ليكون في صدارة السلع الأخرى في الأسواق.

جاء ذلك في إطار المعرض الوطني للصناعات والاستثمار الوطني الذي يقام في مدينة السليمانية، ويستمر مدة أربعة أيام.

ودعت الشركات العراقية للصناعات، الحكومة إلى أن تكون عوناً وسندا لهذا القطاع الحيوي، وفي أولوية برنامجها في الإصلاح الاقتصادي التي نادى بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والتي تسمى الورقة البيضاء.

وذكر ممثل شركة المنتجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عدنان موسى، أن "الشركة الغذائية تأسست عام 1942 لصناعة المواد الغذائية والزيوت النباتية والتي كانت تصدر إلى دول العالم، تحتاج الآن الى برنامج وطني يقوي الانتاج المحلي وينافس المنتج الأجنبي، بتقديم تسهيلات في المواد الاولية التي تدخل في الصناعات ضمن حدود أسعارها المناسبة قياسا بالإنتاج المطروح".

وأضاف موسى، أن "هناك مصانع ومعامل معطلة مع الاسف التي أثرت على وضع الانتاج المحلي الذي انخفض من نسبة الانتاج من 100% الى 25%".

بدوره، أشار ممثل شركة بايونير للأدوية، الدكتور هاوبش حمه، إلى أن "مشاركة الشركات العراقية الرصينة لها دور فعال في بناء وتطوير القطاع الصناعي الخاص ومنها شركة بايونير لصناعة الأدوية التي تمثل قفزة نوعية في انتاجها على مستوى العراق".

وتابع حمه "نريد من خلال المشاركة أن نرسل رسالة إلى الحكومة والمواطن أن شركتنا لها امكانية ان تنتج ادوية تنافس الادوية الاجنبية من حيث النوعية والجودة، وتستطيع ان تلبي احتياجات الحكومة من الأدوية وبأسعار ارخص من الخارج اذا تم التعاون معنا، وهي خطوة تتجه الى خدمة المواطن اولا ,وبالتالي نصل الى نمو اقتصاد وطني ذاتي."

إلى ذلك، أكدت أزهار الجنابي، مديرة شركة الصقر الذهبي، التي نظمت معرض صنع في العراق في السليمانية، أن "الهدف من إقامة المعرض العراقي هو كيفية السبيل الى إقامة بنى تحتية اقتصادية عراقية عن طريق تطوير المصانع والمعامل العراقية وبدعم من الحكومة العراقية وايجاد حلول واقعية للمشكلات والمعوقات التي تقف عثرة أمام تطوير الصناعات".

وأضافت أن "الآن الصناعات الوطنية لها خطوات جريئة وواثقة وتتجه نحو طور الشفاء، وهذا يحتاج إلى وقت وتعاون الجميع، وهنا يأتي دور الحكومة في ايصال المنتوج الوطني الى مكانته المعهودة من الجودة والمتانة بقرار كبير وحازم يتطلع الى مستوى العراق."