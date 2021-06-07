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الشركات السعودية تؤكد رغبتها باستثمار الغاز في حقلين عراقيين بالأنبار والبصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T16:22:34+0000
الشركات السعودية تؤكد رغبتها باستثمار الغاز في حقلين عراقيين بالأنبار والبصرة

شفق نيوز/ أكدت الشركات السعودية، يوم الإثنين، رغبتها في عقد الشراكات الاستثمارية في مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب وخصوصاً في حقلي عكاس بالانبار وارطاوي في البصرة.

وأكد وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، على "تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية وتوسيع افاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ومنها الطاقة والبتروكيماويات واستثمار الغاز والطاقة النظيفة".

جاء خلال لقاء موسع عقده وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عبر الدائرة التلفزيونية مع وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ، وبحضور كل من وزير الكهرباء ماجد مهدي ورئيس هيئة الاستثمار سهى النجار وعدد من المسؤولين.

وقال عبد الجبار، إن "هذا اللقاء ياتي في اطار رغبة البلدين الشقيقين بالتعاون بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ، حيث تم بحث رغبة الشركات السعودية في عقد الشراكات الاستثمارية في مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب وخصوصاً في حقلي عكاس بالانبار وارطاوي في البصرة ، والصناعات البتروكيماويات ومنها مشروع نبراس".

وابدى وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان "رغبة المملكة في تحقيق الشراكة مشدداً على اهمية التعاون الثنائي ، مؤكداً ان هذه اللقاءات تهدف الى تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القريبة الماضية .

هذا وقد حضر عن الجانب السعودي المسؤولين في شركة ارامكو وسابك واكو باور".

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