قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) في مقابلة نشرت يوم السبت إن الشركات البريطانية تقطع العلاقات مع الصين بسبب المخاوف من التوترات السياسية ، وهو تحول من المرجح أن يؤجج الضغوط التضخمية.

ونقل عن توني دانكر ، المدير العام لشركة CBI قوله لصحيفة فاينانشيال تايمز: "كل شركة تحدثت إليها في الوقت الحالي تعمل على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها ... لأنهم يتوقعون أن يسارع سياسيينا حتماً نحو عالم منفصل عن الصين".

وكانت الصين أكبر مصدر لبريطانيا للسلع المستوردة في عام 2021 ، حيث شكلت 13٪ من الإجمالي ، بينما كانت سادس أكبر وجهة لصادرات السلع ، وفقًا لإحصاءات التجارة الرسمية البريطانية.

ومع ذلك ، تصاعدت المخاوف الأمنية البريطانية في السنوات الأخيرة ، بسبب الخلافات مع الصين بشأن هونج كونج وقضايا أخرى. في الأسبوع الماضي ، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني ، ريتشارد مور ، إن الصين أصبحت الآن على رأس أولوياته ، قبل أعمال مكافحة الإرهاب.

كما منعت بريطانيا بشكل متزايد عمليات الاستحواذ الصينية على الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

قال كل من المرشحين المتبقين في مسابقة قيادة حزب المحافظين - وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير المالية السابق ريشي سوناك - إنهما يعتزمان اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصين.

وقال دانكر إن القلق الأمريكي المتزايد بشأن الصين جعل الشركات البريطانية أكثر حذرا بشأن الاعتماد على الموردين الصينيين ، وأن الذهاب إلى مكان آخر سيكون "أكثر تكلفة وبالتالي تضخميًا".

وأضاف: "لا يتطلب الأمر عبقريًا أن تعتقد أن السلع الرخيصة والسلع الرخيصة قد تكون شيئًا من الماضي".

سجل التضخم البريطاني أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 9.4٪ الشهر الماضي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.