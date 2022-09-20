الشركات الايرانية تجد ضالتها في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ منذ عدة سنوات، تحول اقليم كوردستان الى ملاذ آمن للشركات الاستثمارية القادمة من مختلف الدول ومنها الشركات الايرانية، حيث توجهت الى أسواق الإقليم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

دكتور عطاران هو صاحب أحد هذه الشركات الايرانية الخاصة بمستحضرات التجميل يقول لوكالة شفق نيوز، ان "شركة بيز تهتم بالسوق في اربيل وقد وضعت برنامج عمل للدخول إلى السوق بقوة من خلال ألفي نوع من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع".

واضاف ان "الشركة تحاول نقل خبرة 13 سنة في ايران الى مدينة اربيل حيث تمتلك معامل كبيرة و270 وكالة في محافظات ايرانية عدة ما قد تقدم اضافة مهمة الى السوق في اربيل".

وتابع عطاران ان "السوق في الاقليم مناسب للشركة الاجنبية ومنها الايرانية بسبب وجود اهتمام كبير بجذب الاستثمارات اليه اضافة الى وجود ارضية مناسبة للانتشار وتحقيق اقبال كبير خاصة بالنسبة لما نقدمه من مستحضرات تجميلية ذات جودة عالية".

ويؤكد ان "نجاح العمل التجاري يعتمد على الإيمان بمبدأ ضرورة التقدم والتطور خطوة الى الامام ومحاولة ايجاد بيئة عمل مناسبة وخصبة كتلك التي في الاقليم".

وقدمت حكومة الاقليم العديد من التسهيلات خلال السنوات الماضية لجذب الشركات الاجنبية ومن ضمنها الايرانية الى البلاد حيث يتواجد المئات من هذه الشركات الايرانية.