الشرق الأوسط يتصدر خسائر الاستثمار الأجنبي في 2026

شفق نيوز- بغاد

أظهر تقرير حديث صادر عن Visual Capitalist استناداً إلى بيانات أولية من fDi Intelligence، أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أكبر تراجع عالمي في إعلانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من آذار إلى أيار 2026، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستثمرين حول العالم.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انخفض عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الشرق الأوسط بنسبة 67.1% على أساس سنوي، بعدما تراجع من 580 مشروعاً خلال الفترة نفسها من عام 2025 إلى 191 مشروعاً فقط في عام 2026، مسجلاً أكبر انخفاض بين جميع مناطق العالم.

وأوضح التقرير أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، كانت تُعرف لعقود بأنها وجهات مستقرة وجاذبة للاستثمارات، إلا أن الحرب التي استمرت عدة أشهر بين إيران وإسرائيل دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر في المنطقة، ما انعكس على تراجع المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وأشار إلى أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف حركة التجارة بشكل منتظم عبر مضيق هرمز قد يسهمان في استعادة ثقة المستثمرين، ولا سيما في دول الخليج.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بنسبة 17.5%، من 5170 مشروعاً إلى 4265 مشروعاً خلال الفترة نفسها، في حين كانت أمريكا الشمالية المنطقة الوحيدة التي حققت نمواً، إذ ارتفع عدد المشاريع بنسبة 4.2% ليصل إلى 1517 مشروعاً مقارنة بـ1456 مشروعاً في العام السابق.

كما سجلت أوروبا الناشئة انخفاضاً بنسبة 34.6%، وأوروبا الغربية 23.9%، وآسيا والمحيط الهادئ 11.5%، وأفريقيا 12%، بينما تراجع عدد المشاريع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 8.7%.

وخلص التقرير، إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع ثقة الشركات شكّلا العامل الرئيس وراء انكماش الاستثمارات العابرة للحدود خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مع تأثر جميع المناطق تقريباً باستثناء أمريكا الشمالية.