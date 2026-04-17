الشرع يؤكد بدء تصدير النفط العراقي عبر سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة، أن العراق باشر فعلياً بعمليات تصدير شحنات من النفط براً عبر الأراضي السورية باتجاه البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى قدرة بلاده على تأدية دور محوري ضمن المسارات الإقليمية لسلاسل إمداد الطاقة العالمية.

وقال الشرع، خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي، إن سوريا ليست مجرد محطة لتوزيع الطاقة وإعادة تصديرها، بل هي "سلة غذائية" هامة أيضاً لما تمتلكه من ثروة زراعية وموارد طبيعية.