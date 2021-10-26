الشتاء يهدد أصحاب المحال والكسبة في كربلاء.. وانتقادات لإدارة الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ خشية وتخوف لدى الكسبة من فصل الشتاء، حيث تقل فرص "العمالة"، نتيجة قلة البناء وسوء الاحوال الجوية، في وقت يبدي الكثير من اصحاب المحال قلقهم من الكساد الذي ضرب بضائعهم وادى الى تلف بعضها.

هذا الحال ينطبق على كثير من مدن العراق، ومنها محافظة كربلاء التي يقول صاحب محل في احد اسواقها، ويدعى علي كريم وهو من قضاء الهندية لوكالة شفق نيوز، "اليوم نجد خسارة واضحة في المواد الغذائية حيث يوجد كساد على مستوى عالٍ في السوق وهو ما يسبب تلف تلك المواد وانتهاء صلاحيتها".

وأضاف أن "تراكم البضاعة يعد مشكلة كبيرة تواجه أصحاب المحلات وخاصة في الاقضية والنواحي والأرياف التي يعتاش مواطنوها على الزراعة وأعمال الكسبة المتنوعة".

من جانبه وصف المواطن كرار ناظم موسم الشتاء بالعجاف، حيث قال لوكالة شفق نيوز، إن "الكل يعلم أن فرص العمالة تقل في فصل الشتاء وكان بديله العمل كفلاح في المزارع والبساتين".

واضاف، "راتب الرعاية الاجتماعية أصبح أحد أحلامي لأعيل به أسرتي واشتري علاج لطفلي الصغير الذي يعاني من المرض".

من جانبها قالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الاقتصادي المتردي يدل على سوء الإدارة".

وتابعت "لا توجد في العراق إدارة اقتصادية واضحة"، مشيرة الى أن "الورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة زادت الوضع سوءا".

وتوقعت ان، "نشهد ارتفاعاً في أسعار النفط ومن المتوقع أن يرتفع سعر البرميل الى 100 دولار"، متسائلة، "لماذا لا يتحسن الوضع الاقتصادي".

واوضحت سمسيم ان "ذلك هو بسبب الإدارة الاقتصادية"، مبينة بالقول، "في العراق لدينا أموال لكن نعاني من سوء الإدارة والفساد المتمثلة في الرواتب الكبيرة لبعض الفئات".