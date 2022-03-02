الشبلي يبحث في اربيل مشروع الترانزيت بين المركز وكوردستان

شفق نيوز/ وصل وزير النقل العراقي، مساء الاربعاء، الى محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، على رأس وفدٍ فني متخصص لبحث عدة مشاريع بينها "الترانزيت بين المركز والاقليم".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وصل، مساء اليوم، على رأس وفدٍ فني متقدم وٍمتخصص في مجال النقل إلى مطار اربيل الدولي لبحث التعاون المشترك وفتح آفاق جديده وتعزيز الاواصر بين المركز والاقليم في مجالات النقل كافة، مبينة أن وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان أنو جوهر ومدير أربيل في مطار اربيل الدولي كانوا في استقباله.

وبحسب البيان، فقد عقد الشبلي حال وصوله اربيل مؤتمراً صحفياً للكشف عن ابرز مشاريع النقل والخطط المستقبلية، منها مشروع الترانزيت بين المركز والاقليم .

وضم الوفد المرافق للوزير كلا من مدير الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم، ومدير الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني ومدير مشاريع السكك فاضل عباس محسن .