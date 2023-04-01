السيول تجرف بقعاً نفطية الى الاف الدوانم الزراعية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مزارعون في صلاح الدين، يوم السبت، بتسرب بقعاً من النفط الخام جراء السيول والأمطار من الحقول النفطية إلى الأراضي الزراعية شرقي المحافظة.

وقال مزارعون لوكالة شفق نيوز، إن موجات السيول والأمطار جرفت بقعاً نفطية من حقلي علاس وعجيل شرقي صلاح الدين نحو الانهر والجداول باتجاه آلاف الدوانم الزراعية الشتوية بالمحافظة.

وأضاف المزارعون، أن التسرب هو الأول من نوعه منذ سنوات في صلاح الدين، محذرين من أضرار جسيمة تصيب المحاصيل والأراضي الزراعية جراء البقع النفطية.

بدوره ذكر مدير الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد، ان دائرته لم تتلقى معلومات حيال تسرب البقع النفطية ولا علم لها بذلك او مواقعها.

وأوضح عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، أن البقع النفطية تطفو فوق سطوح الآبار النفطية في حقلي علاس وعجيل ومن الطبيعي تسربها وانحدارها جراء الأمطار، مؤكدا أن السيول من حقول علاس وعجيل لا تصب في الأنهر والجداول الرئيسية بالمحافظة.