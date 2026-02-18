"السيولة" تؤخر صرف رواتب دوائر التمويل الذاتي بالعراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن المباشرة بإطلاق رواتب عدد من دوائر ومؤسسات التمويل الذاتي لهذا الشهر، بعد تأخرها عن موعدها المعتاد نتيجة أزمة السيولة المالية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رواتب دوائر التمويل الذاتي تُصرف عادة في بداية كل شهر، إلا أن نقص السيولة لدى المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، إلى جانب قلة التخصيصات المالية لدى الجهات المعنية، أدى إلى تأخر صرفها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن "الجهات المعنية باشرت بإطلاق الرواتب، حيث تم صرف جزء منها قبل يومين أو ثلاثة، على أن يُستكمل صرف بقية الرواتب تباعاً".

وأشار المصدر، إلى أن "المصارف الحكومية، خصوصاً مصرفي الرافدين والرشيد، تعاني من شحة واضحة في السيولة، فضلاً عن عدم تمكنها من رفد الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات"، مرجعاً ذلك إلى "غياب الخطط الاستراتيجية لتطوير عمل تلك المصارف وضعف الكفاءة والخبرة في إدارتها، ما يستدعي تدخلاً من الجهات المعنية والبرلمان لإعادة تقييم عمل تلك المصارف".

يشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات لتعزيز موارد الخزينة ومواجهة أزمة السيولة، شملت زيادة الرسوم الجمركية وفرض استقطاعات على رواتب الموظفين، في وقت تشهد فيه البلاد تأخراً بصرف الرواتب ونقصاً مالياً.