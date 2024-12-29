"السيولة المالية" تؤخر صرف رواتب الموظفين العراقيين

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بأن قلة السيولة المالية تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان الموظفين في اغلب الوزارات لم يستلموا حتى اليوم، رواتب شهر كانون الأول الحالي على الرغم من قرب انتهاء الشهر.

وأضاف المصدر، أن قلة السيولة المالية وراء هذا التأخير، مبينا ان الموظفين كانوا سابقا يتسلمون رواتبهم في مواعيدها المحددة، غير أن الشهر الحالي شهد تأخيراً لأكثر من عشرة أيام.

يذكر ان وزارة المالية تدفع أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من يوم 15 وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الاخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر.