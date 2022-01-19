سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السيطرة على حريق خط الأنابيب الناقل لنفط كوردستان إلى تركيا واستئناف التصدير اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-19T08:31:15+0000
السيطرة على حريق خط الأنابيب الناقل لنفط كوردستان إلى تركيا واستئناف التصدير اليوم

شفق نيوز/ قالت شركة "بوتاش"، المشرفة على خطوط أنابيب النفط التركية، يوم الأربعاء، إنه بعد انفجار خط الأنابيب الناقل لنفط إقليم كوردستان الليلة الماضية في محافظة مرش، ستُستأنف صادرات الخام من الإقليم إلى ميناء جيهان اليوم الأربعاء وفي غضون ساعات قليلة.

وقالت بوتاش في بيان إن حريق خطوط أنابيب النفط التابعة للعراق وحكومة اقليم كوردستان في محافظة مرش ناجم عن انفجار أدى إلى توقف تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وأشارت إلى أنه بعد السيطرة على الحادث، ووصول فرق الإطفاء منذ بداية اندلاع الحريق، ستُستأنف عملية تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان في غضون ساعات قليلة.

وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

related

العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

Date: 2019-08-15 09:24:45
العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

وزارة المالية العراقية تعلن خبرا سارا في موازنة عام 2020

Date: 2019-10-23 07:40:46
وزارة المالية العراقية تعلن خبرا سارا في موازنة عام 2020

النفط العراقية تعلن اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4 بمقدار 100 لتر فترات متباينة

Date: 2020-10-20 06:58:29
النفط العراقية تعلن اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4 بمقدار 100 لتر فترات متباينة

لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-19 06:53:09
لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-02 07:32:01
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

كوردستان تتعهد لبغداد بحماية المنتج المحلي والحد من عمليات التهريب

Date: 2021-01-12 10:57:20
كوردستان تتعهد لبغداد بحماية المنتج المحلي والحد من عمليات التهريب

الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في اب

Date: 2021-09-28 06:38:44
الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في اب

إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق

Date: 2020-05-03 17:06:26
إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق