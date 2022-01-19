السيطرة على حريق خط الأنابيب الناقل لنفط كوردستان إلى تركيا واستئناف التصدير اليوم

شفق نيوز/ قالت شركة "بوتاش"، المشرفة على خطوط أنابيب النفط التركية، يوم الأربعاء، إنه بعد انفجار خط الأنابيب الناقل لنفط إقليم كوردستان الليلة الماضية في محافظة مرش، ستُستأنف صادرات الخام من الإقليم إلى ميناء جيهان اليوم الأربعاء وفي غضون ساعات قليلة.

وقالت بوتاش في بيان إن حريق خطوط أنابيب النفط التابعة للعراق وحكومة اقليم كوردستان في محافظة مرش ناجم عن انفجار أدى إلى توقف تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وأشارت إلى أنه بعد السيطرة على الحادث، ووصول فرق الإطفاء منذ بداية اندلاع الحريق، ستُستأنف عملية تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان في غضون ساعات قليلة.

وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.