السيطرة على حريق اندلع في بئر نفطية بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باندلاع حريق في احدى الآبار النفطية التابعة لشركة نفط الشمال في محافظة كركوك، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في أحد الآبار النفطية الواقعة قرب طريق كركوك – السليمانية، على مقربة من مستشفى آزادي، مضيفًا أن ألسنة اللهب و الدخان تصاعدت بكثافة من موقع الحادث.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت على الفور بإجراءات الإطفاء، وتمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحريق، مؤكداً أن الوضع بات تحت السيطرة.

ولم تُعرف بعد أسباب الحريق أو حجم الأضرار التي خلفها، فيما يُنتظر صدور بيان رسمي من الجهات المعنية لتوضيح ملابساته.