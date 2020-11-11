السيطرة النوعية تخلي مسؤوليتها عن 75% من البضائع المستوردة

شفق نيوز/ أكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم الاربعاء، أن مسؤوليته في فحص البضائع لا تتجاوز 25%، فيما أشار إلى أن معظم السجائر غير الصالحة تدخل عن طريق "التهريب".

وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط حسن علي داود، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز مسؤول عن دخول البضائع ضمن برنامج الفحص المسبق بنسبة لا تتجاوز 25%"، موضحاً أن "المواد الاخرى الطازجة مثل الخضار وبعض اللحوم الطازجة والمواد الصيدلانية والاجهزة الطبية والادوية فجميعها خارج سيطرة الجهاز المركزي".

وأضاف داود أن "هناك جهات اخرى تقع عليها مسؤولية فحص البضائع مثل وزارة الزراعة المعنية بدخول الفواكه والخضار واللحوم الطازجة، كما ان هناك وزارة الصحة المعنية بدخول الادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات الاخرى"، مؤكدا أنه "ليس كل المواد الموجودة بالأسواق المحلية هي خاضعة لفحص للجهاز المركزي".

وأشار مدير جهاز التقييس والسيطرة النوعية، إلى أن "السجائر خاضعة للفحص المسبق ومن ضمن نشاط الجهاز، الا أن معظم السجائر غير الصالحة تأتي عن طريق التهريب من منافذ غير رسمية، وبعض الاحيان تدخل عن طريق المنافذ الرسمية الحكومية، ولكن تحت غطاء اخر مغطاة بمواد اخرى، وبالشكل التي تكون الكميات غير ظاهرة للعيان ويصعب اكتشافها من قبل الجمارك او المنافذ الحدودية".