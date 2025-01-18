استهلاك أكثر من 300 مليون لتر من الغاز السائل (LPG) للسيارات بالعراق خلال عام

شفق نيوز/ قالت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم السبت، إنها سجلت ارتفاعاً كبيراً في الكميات المستهلكة من منتجات غاز السيارات السائل LPG خلال العام الماضي 2024 وذلك عبر المنافذ التابعة لها والمنافذ شركة تعبئة الغاز المنتشرة في جميع محافظات العراق.

وكشف مدير عام الشركة حسين طالب عن الكميات المستهلكة من غاز السيارات خلال العام 2024 والتي تجاوزت ( 327) مليون لتر في شركتي التوزيع وتعبئة الغاز، مبيناً ان هذه الكمية كبيرة جداً مقارنةً مع العام 2023 ما يدل على زيادة الطلب على منتوج غاز السيارات من قبل المواطنين مما دعا وزارة النفط من خلال شركة التوزيع على افتتاح المزيد من منافذ تعبئة منتوج الـ LPG .

وأفصح أيضا عن إرتفاع أعداد منافذ التوزيع التي تجهز الغاز السائل الى( 125 ) منفذ غاز أهلي وحكومي ، (72) منها عائد الى شركة التوزيع و(53) عائدة الى شركة تعبئة الغاز.

كما و أشار طالب الى الدور الكبير لوزارة النفط التي شجعت وتابعت من خلال الشركتين على إستخدام وقود الغاز السائل كونه صديقاً للبيئة علاوةً على رخص ثمنه إذ يبلغ سعر اللتر الواحد منه (200) دينار، لافتاً الى لجوء الكثير من المواطنين الى تحويل مركباتهم الى استهلاك الغاز بديلاً عن البنزين.

وحول تفاصيل منافذ الغاز السائل قال مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم أن أعداد المنافذ الموجودة في المحطات الحكومية والأهلية في تزايد مستمر، منوها الى اضافة (4) منافذ اهلية وحكومية في شهر كانون الاول الماضي في محافظات (واسط , الانبار . نينوى . صلاح الدين ) بالإضافة الى وجود منافذ جديدة في محطات حكومية وأهلية قيد الإنجاز لإضافتها الى الخدمة خلال الفترة القادمة لتغطية جميع محافظات البلاد وتقديم افضل خدمات وقودية للمواطنين .