"السوق العراقية قوة تفاوضية كبيرة".. خبير يدعو لقلب المعادلة مع تركيا

شفق نيوز– بغداد

أكد الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، يوم الاثنين، أن العراق يعد أحد أهم الأسواق للصادرات التركية في عام 2025، حيث يحتل مراكز متقدمة في أكثر من 13 فئة سلعية من أصل 99 سلعة، أبرزها اللحوم والحبوب والألبان والمنتجات الخشبية والأثاث والصابون والأحذية.

وأضاف في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يأتي أيضاً في المراتب الثانية والثالثة والرابعة في فئات غذائية وصناعية أخرى مثل الفواكه والخضروات والكاكاو والسجاد والزيوت والمواد الكيميائية والأجهزة الكهربائية.

وأشار العبيدي إلى أن هذا الانتشار الواسع يعكس قوة الطلب في السوق العراقية، ويؤكد أن العراق يشكل ركيزة أساسية للصادرات التركية، معتمدًا بشكل كبير على السلع التركية في الغذاء والاستهلاك اليومي.

ورغم أن هذا الاعتماد يوفر استقرارًا في تدفق السلع، إلا أنه يجعل الميزان التجاري العراقي يميل بشكل كبير لصالح تركيا، وفق العبيدي الذي لفت إلى أن حجم الاستيراد الكبير يشكل فرصة للعراق ليس فقط للحصول على أسعار أفضل أو جذب المصانع التركية للعمل داخل البلاد، بل أيضًا لممارسة الضغط على تركيا لفتح أسواقها أمام المنتجات العراقية، سواء المواد الأولية التي يمتلك العراق فيها ميزة أو المواد المصنعة محليًا التي تحتاج إلى منافذ أكبر.

وتابع أن السوق العراقي الضخم يمنح العراق قدرة تفاوضية مهمة لتحويل العلاقة التجارية من استيراد أحادي الاتجاه إلى تبادل أكثر توازنًا.

وشدد العبيدي على ضرورة تنويع استيرادات العراق، خصوصًا في المواد الغذائية، لتقليل الاعتماد الكبير على السلع التركية، التي قد تستغلها تركيا في الضغط على العراق، مذكّرًا بأن البلد يمتلك أقوى سلاحين للتأثير على سياسات الدول، وهما الأمن المائي والأمن الغذائي.