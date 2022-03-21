السوق العالمي يفتتح على قفزة باسعار النفط

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط مع افتتاح السوق، اليوم الاثنين، بفعل استمرار الحرب في اوكرانيا، بينما أفاد منتجو النفط الكبار بأنهم يكافحون لإنتاج حصصهم المخصصة بموجب اتفاق توريد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.24 دولاراً أو 3 بالمئة إلى 111.17 دولاراً للبرميل في الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش لتزيد 1.2 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولارا أو 3.9٪ إلى 107.93 دولارا .

ومع القليل من الدلائل على تخفيف حدة الصراع، عاد التركيز على ما إذا كانت السوق ستكون قادرة على استبدال البراميل الروسية التي تضررت من العقوبات.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أن بعض المنتجين ما زالوا يقصرون عن حصص الإمدادات المتفق عليها.

قاومت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أوبك اللتان لديهما القدرة على زيادة الإنتاج على الفور، حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية لزيادة الإنتاج بشكل أسرع للمساعدة في خفض أسعار النفط.

دفعت توقعات الإمدادات السيئة وارتفاع الأسعار وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إلى تحديد طرق لخفض استخدام النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في غضون أربعة أشهر - بما في ذلك تجميع السيارات وحدود السرعة المنخفضة ووسائل النقل العام الأرخص.

وسيساعد ذلك في تعويض ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام الروسي والمنتجات التي قدرت وكالة الطاقة الدولية أنها ستكون خارج السوق بحلول أبريل نيسان.