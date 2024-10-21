السوداني: 100 مليار دولار حجم الفرص الاستثمارية في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، مشيرًا إلى اتساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية، أحمد السويدي، ولفيف من مديري الشركات المصرية، بحضور عدد من مستشاريه، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز.

وفي سياق الاجتماع، أوضح السوداني أن هذه الفرص الاستثمارية تم استلامها من شركات عربية وأجنبية، مما يعكس إمكانيات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل التعاون في قطاعات متعددة، منها الصناعة والطاقة والبنى التحتية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البترولية. وجرى الاتفاق على دراسة إنشاء مدن صناعية في بغداد، حيث قدمت مجموعة السويدي خارطة مشاريع ستتم دراستها من قبل هيأة المستشارين والجهات المعنية.