إيران ترسل وفدا حكوميا الى العراق لمناقشة مشاركتها في مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اهمية تنمية علاقات التكامل الاقتصادية بين العراق وايران.

جاء ذلك خلال لقائه، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، حيث يزور العراق على رأس وفد فني إيراني؛ لمناقشة مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع طريق التنمية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأشار السوداني ،خلال اللقاء، إلى أهمية تنمية علاقات التكامل الاقتصادية مع إيران، وانفتاح العراق على الجوار الإقليمي من أجل المزيد من التواصل والإسهام في مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن: مشروع طريق التنمية الحيوي والمشاريع الملحقة به، ستمهد الساحة الاقتصادية أمام تعاون أوثق، وتخلق فرصاً جديدة تعزز من اقتصاد العراق، وعموم دول الجوار والمنطقة.

يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.