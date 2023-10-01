السوداني يؤكد أهمية "المشروع المتكامل" في استثمار حقول النفط والغاز

شفق نيوز / شدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على ضرورة اعتماد مبدأ "المشروع المتكامل" عند استثمار حقول النفط والغاز، فيما وجّه وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في البلاد.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي، بحضور وزير النفط والكوادر المتقدمة في الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشاريع وزارة النفط في مجال استثمار الغاز وتطوير المصافي ومنظومة التصدير، وكذلك استعراض خطة الوزارة باتجاه زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استثمار الثروات.

وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة اعتماد مبدأ "المشروع المتكامل" عند استثمار حقول النفط والغاز، على أن يتضمن عدداً من المشاريع الخاصة بالمصافي البتروكيماوية وصناعة الغاز ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والأسمدة، بهدف سدّ الحاجة الملحّة لها في الأسواق المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض سير العمل في المشاريع الخاصة بالمصافي وتأكيد ضرورة استكمالها بأسرع وقت ممكن؛ من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود، خصوصاً بعد أن تمّ تشغيل مصفى كربلاء بنجاح.

وأشار السوداني، إلى "أهمية إنجاز مشاريع الغاز والتوسّع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي، لغرض تزويد محطات الكهرباء والمصانع الوطنية المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز"، مؤكداً أهمية "إكمال مشاريع التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات الخزن والتصريف في عموم العراق".

ووجّه بـ"متابعة تنفيذ خطط الوزارة القصيرة الأمد والطويلة الأمد؛ لاستيعاب المتطلبات الاقتصادية المحلية وحاجة السوق العالمية للنفط العراقي والمشتقات النفطية في المستقبل المنظور، وضرورة إبراز دور العراق الفاعل والمهم في منظمة أوبك".

كما جدّد رئيس الوزراء، توجيهاته بأهمية "الالتزام بالجداول الزمنية المعدّة لمراحل التنفيذ، والعمل المبكّر على تذليل جميع العقبات الإدارية والفنية أمام استكمال المشاريع".