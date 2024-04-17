السوداني يؤكد ضرورة الحوار مع الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي والنقد الدولي

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على ضرورة المضي بالحوار مع وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس بنك "جي بي مورغان" ماشا كلوفوكسي، والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، مناقشة جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي، وتشجيع المصارف الخاصة على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية؛ لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي.

وأكد السوداني عدم إمكانية العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة المضيّ في الحوار مع الخزانة الأمريكية، والبنك الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.