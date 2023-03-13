السوداني يؤكد دعم أعمال اللجنة التجارية العراقية الإيرانية

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، على الصعيد التجاري.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، لوزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، التباحث في مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية، والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والإيراني.

وشدد السوداني، على أهمية "دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، وتوطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات".

من جانبه، جدد الوزير الإيراني، تقدير القيادة الإيرانية للدور العراقي في تقريب وجهات النظر الذي أفضى إلى التفاهم الأخير بين السعودية وإيران، بما يوطّد أمن المنطقة واستقرارها.