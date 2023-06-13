السوداني يؤكد دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في العاصمة القاهرة، يوم الثلاثاء، بحضور رئيسيّ وزراء البلدين محمد شياع السوداني ومصطفى مدبولي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأخير ونظيره المصري ترأسا فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري، بحضور نخبة من سيدات ورجال الأعمال العراقيين والمصريين.

وقال السوداني إن مشاركة القطاع الخاص العراقي في هذا المنتدى، يعكس الرغبة الجادة لأن يكون القطاع الخاص شريكاً للحكومة، مؤكداً أن الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب تتضمن بنداً لدعم القطاع الخاص، ومنحه ضمانات سيادية.

وأشار إلى مباشرة الحكومة بتنفيذ مشاريع مهمة في قطاعي السكن والتربية، فضلاً عن تأسيس صندوق العراق للتنمية برأس مال قدره تريليون دينار، وستتفرع منه صناديق تخصصية للسكن والمدارس والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة، وسيكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، الذي سيُدعم من الحكومة، كما ستتوفر له البيئة المطلوبة للاستثمار.

وأكد السوداني عزم الحكومة على توطين الصناعات الدوائية، حيث تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي تمكّن المنتجين والمصنعين من دخول العراق لإنشاء مصانعهم، فضلاً عن المشاريع الخاصة بالصناعات التحويلية والبتروكيمياوية.

وبين حاجة العراق لمصانع إنتاج تقانات الري الحديثة من أجل مواجهة شحة المياه.

وشدد السوداني على دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي، لافتاً إلى إعادة النظر بالتبادل التجاري بين البلدين.